Suspeito de integrar facção criminosa é preso em Fortaleza após ameaçar policiais

Um homem de 21 anos foi autuado em flagrante suspeito de ameaçar policiais penais e seus familiares. As ameaças eram praticadas através de mensagens no aplicativo via Whatsapp, endereçadas aos telefones pessoais dos agentes. A prisão ocorreu nessa sexta-feira, 4, no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza.

Ação foi realizada por policiais penais da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e policiais civis da 11ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (11ª DHPP).

Gabriel Nascimento Lima seria integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Submetido a audiência de custódia neste sábado, 5, ele teve a prisão relaxada mediante cumprimento de medidas cautelares, que incluem o monitoramento por tornozeleira eletrônica o recolhimento à própria residência entre 20 e 6 horas e aos fins de semana. As medidas devem durar seis meses.

