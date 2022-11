Suspeito de homicídio fere PM na cabeça, é baleado e preso no Pecém

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante durante uma abordagem da 3ª Companhia do 23º Batalhão Policial Militar (3ª Cia/ 23º BPM) no distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante (Região Metropolitana de Fortaleza). Na ação, Rian Souza Costa, de 21 anos, trocou tiros com os policiais, ferindo um deles de raspão na cabeça e também sendo atingido.

O caso ocorreu por volta das 14h30min da tarde dessa sexta-feira, 4. Conforme o depoimento dos PMs que atuaram na ocorrência, os agentes receberam a informação de que um homem que estaria envolvido em um homicídio na quarta-feira, 2, estava refugiado em uma casa do bairro Loteamento Lagoa.

O crime, ocorrido em uma construção do Centro do Pecém, vitimou um homem de 50 anos, identificado apenas como Zé Porfírio.

Ao chegarem à residência onde o suspeito se refugiava, um homem abriu o portão de acesso à rua e saiu atirando em direção aos policiais. Um soldado foi atingido de raspão na cabeça. "Os policiais revidaram a agressão e logo depois o infrator foi encontrado caído ao solo ensanguentado", consta no auto de prisão em flagrante (APF).

Medicado, o soldado não corre risco de vida. Não há informações sobre o estado de saúde de Rian, por outro lado. Na ocorrência, ainda foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com 12 munições intactas e cinco deflagradas, uma segunda pistola calibre .380, 56 munições intactas calibre .380, um tablete de maconha, 18 trouxinhas de cocaína, embalagens para entorpecentes, uma motocicleta Honda XRE de cor vermelha e dois smartphones.

Suspeito é autuado por cinco crimes

Rian foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, integrar organização criminosa, resistência e tráfico de drogas. Ele já possuía antecedentes criminais por homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas.



