Passaporte da vacinação continua obrigatório no Ceará, anuncia Izolda

Decisão foi confirmada nesta sexta-feira, 29, durante reunião do Comitê que define as medidas de combate à pandemia de Covid-19 no Estado

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, 29, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 do Ceará decidiu manter a obrigatoriedade do passaporte de vacinação no Estado. Com isso, o comprovante continuará sendo exigido para ingresso em locais como bares, restaurantes, estádios de futebol, hotéis e clubes sociais. De acordo com a governadora Izolda Cela, a medida tem como base as orientações dos especialistas em saúde que integram o Comitê.

