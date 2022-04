Um dos homens mais procurados do Ceará é preso em São Paulo com 140 kg de insumos para fabricação de drogas

Um dos homens mais procurados no Ceará é preso em São Paulo com 140 kg de insumos para fabricação de droga. Damião Érico Cavalcante Nicolau (35), mais conhecido pelas alcunhas “Damiãozinho”, “Gaspar”, “Vela” ou “Gringo”, foi preso da terça-feira, 26, pela Polícia Civil do Ceará. Contra ele, existiam cinco mandados de prisão em aberto e ele já responde por crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubo.

