Policial militar é acusado pelo MPCE por morte de jovem durante festa de rua

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) anunciou na manhã desta sexta-feira, 22, a denúncia de processo contra um policial militar. O caso ocorreu em fevereiro de 2021, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Segundo o órgão, o agente teria disparado contra um jovem de 17 anos, quando este estava na garupa de uma motocicleta, portando caixas de ovos. O disparo provocou a morte do adolescente. O MPCE requereu que o acusado se apresente para dar a sua resposta à acusação.

De acordo com o órgão, o caso teria acontecido no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 17h40min, na rua Betel, no bairro Itaperi. Segundo testemunhas, a vítima e um amigo estavam participando de uma brincadeira chamada “festa do ovo”, um evento realizado pelos moradores da comunidade em comemoração ao Carnaval. Desde o dia anterior, os amigos teriam fornecido ovos para alguns moradores jogarem uns nos outros.

O relato indica que, instantes antes do fato, ambos estavam trafegando em uma motocicleta, pelas ruas do bairro, quando avistaram uma viatura da polícia. Os amigos estavam com uma motocicleta emprestada, sem capacetes e sem a devida documentação. Assim, eles resolveram desviar, pois estavam com medo que o veículo fosse apreendido. A viatura passou a perseguir a motocicleta, momento também em que o policial teria atirado contra eles, sem ter anunciado voz de parada ou acionado a sirene.

Conforme o Ministério Público, o acusado teria atirado diversas vezes até atingir a vítima, que estava na garupa com bandejas de ovos nas mãos. O adolescente sofreu escoriações no lado esquerdo da cabeça, ombro esquerdo e antebraço esquerdo, tendo sido atingida por uma bala na região dorso-lombar esquerda. Conforme o laudo, o disparo causou a morte por lesão do rim esquerdo e coração.

O Ministério Público requereu o recebimento da denúncia e que o denunciado apresente a sua resposta à acusação junto ao Tribunal do Júri.

Versão dos acusados

Em depoimento, os policiais militares afirmaram que estavam na viatura, quando decidiram abordar a vítima e seu colega. De acordo com os agentes, os envolvidos supostamente trafegavam em alta velocidade, tendo eles desobedecido a ordem de parada. Eles ainda relataram que, após 800 metros de perseguição, o garupeiro teria apontado arma de fogo (uma garrucha calibre 28) para a viatura policial, fazendo com que o policial militar reagisse e disparasse contra o suposto agressor.

Os policiais teriam ordenado, logo em seguida, que os ocupantes da motocicleta desembarcassem. Porém, a vítima teria dito que não conseguia e caiu ao solo. O adolescente foi levado pela Polícia à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não sobreviveu. O Ministério Público afirmou, no entanto, que a versão dos policiais militares não correspondia com os fatos apurados durante a investigação.

Sobre a denúncia, a equipe do O POVO entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Ceará, através de e-mail, e aguarda um retorno.



