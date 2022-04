Mulher é baleada por criminosos quando trafegava em carro no bairro Messejana

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar

Uma mulher, de idade não informada, foi baleada por criminosos quando trafegava em um carro no bairro Messejana, em Fortaleza. O caso foi registrado na noite da segunda-feira, 25.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar.

O caso é investigado pelo 6º Distrito Policial, que cobre a área. O POVO apurou que a vítima seguia com uma criança de aproximadamente seis anos dentro do veículo e que tentou fugir no carro quando percebeu a presença de assaltantes. Os homens teriam atirado contra o veículo. A criança não teria sido atingida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Tags