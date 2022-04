Fotógrafo registra tempestade de "raio invertidos" nos Estados Unidos

Um fotógrafo norte-americano capturou imagens impressionantes durante uma tempestade que ocorreu na terça-feira, 29, em Kansas City, nos Estados Unidos. O vídeo mostra uma série de raios que partem do solo em direção ao céu. A gravação foi publicada no Twitter e já conta com mais de 2 milhões de visualizações.

As imagens mostram o momento que o fotógrafo Taylor Vonfeldt registra os raios ascendentes, ou seja, em vez de descer (os descendentes) nas nuvens e tocar o solo, as descargas elétricas fazem o sentido contrário, partindo de um ponto alto na superfície em direção às nuvens.

"Acabei de capturar o relâmpago mais insano que já peguei na câmera", escreveu Vonfeldt no Twitter.

O meteorogista Vagasky explicou em entrevista à rede de televisão americana, FOX News, como o fenômeno que se assemelha com galhos de árvores se formam.

"Geralmente o que acontece quando você tem um raio ascendente é que você tem um forte campo elétrico passando por cima de um objeto alto, como um arranha-céu ou torre de rádio, e os líderes ascendentes são iniciados fora da torre como resultado."



