Raio cai e queima cuecas de mototaxista em Morada Nova

Um raio caiu e queimou cuecas que estavam estendidas no varal da residência do mototaxista Jackson de Oliveira, 31, morador do município de Morada Nova, a 169,2 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na última segunda-feira, 4, por volta das 15 horas, momentos antes de começar um temporal na cidade, e foi compartilhado pelo morador em publicação nas redes sociais. As imagens repercutiram nas redes sociais.

Na publicação, o mototaxista mostra todas as roupas íntimas atingidas pela descarga elétrica. “Aqui foi o raio, minhas cuecas todas queimadas. Eu vim pegar uma cueca agora para eu usar”, disse em vídeo. Conforme o mototaxista, ele só percebeu o estrago do raio quando estava se arrumando para ir à academia.

No momento em que o raio caiu, Jackson disse que não percebeu que a descarga tinha atingido algo no local. “Eu estava no alpendre de casa, no meu costume. O jeito que eu estava no alpendre eu soltei meu celular e corri para dentro de casa. Só que eu não sabia o que tinha acontecido ainda. Então, eu fui, abri a porta da cozinha para eu ver se estava tudo legalzinho, mas aí eu vi minhas cuecas no chão”, disse o mototaxista.

Ao atingir o varal, o raio também afetou a instalação da casa de Jackson, deixando o local sem energia, e alguns eletrônicos foram queimados. “Eu não sabia que tinha queimado as coisas dentro da minha casa, só fui perceber depois que eu acendi a luz do banheiro. Aí eu fui ver a gravidade”, conta.

Ainda segundo o mototaxista, a residência passou dois dias sem energia, que só foi restabelecida na manhã dessa quarta-feira, 6. Jackson informou que o varal da sua casa é feito fio de telefone público, por isso, ele acredita que o material deve ter atraído a descarga elétrica. Após receber orientação sobre o material, o mototaxista informa que pretende ter um varal convencional para evitar uma nova descarga elétrica.

Balanço de raios

No Ceará, 113.163 raios foram registrados em 2022 pela Enel Distribuição. Os dados foram contabilizados até essa quarta-feira, 6, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta que monitora, entre outras ocorrências, as descargas atmosféricas no Estado. Entre as macroregiões mais atingidas pelas descargas neste ano, está o Vale do Jaguaribe, com um total de 17.351 raio.

O município de Morada Nova é a segunda cidade com mais registros de raios neste ano, foram 3.733 descargas. Conforme o balanço, Granja, a 332 quilômetros de Fortaleza, destaca-se com 5.737 ocorrências de raios.

Em seguida aparecem Morada Nova, Santa Quitéria (3.383), Crateús (2.996) e Russas (2.030). Também em 2021, Granja e Santa Quitéria se mantiveram no ranking no topo das regiões mais atingidas, com 7.461 e 3.327, respectivamente. A Enel alerta para os cuidados durante tempestades dentro e fora de casa.



Cuidados dentro de casa durante tempestade

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.



