Mulher é internada após ser ferida com 11 facadas pelo próprio companheiro

Ela está no Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro. O crime aconteceu na residência do casal e na frente dos dois filhos da vítima

Uma mulher de 29 anos foi ferida com 11 golpes de faca pelo próprio esposo, na última sexta-feira, 1º, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Ela está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O crime aconteceu na residência do casal e na frente dos dois filhos da vítima.



Conforme O POVO apurou, houve uma discussão entre o casal por volta das 5 horas. O homem esfaqueou a companheira. Os filhos presenciaram o crime e pediram socorro a uma vizinha.

De acordo com a fonte ouvida pelo O POVO, testemunhas apontam que o homem se cortou propositalmente quando saía da residência. A mulher foi socorrida ao IJF, onde segue internada.

Considerada pelos amigos uma ótima pessoa e mãe dedicada, ela tem um filho que tem necessidades especiais, em razão da microcefalia. A fonte relatou ao O POVO que o indivíduo cometeu o crime após encontrar mensagens apagados nas redes sociais da vítima.

O indivíduo chegou a entrar em contato com a família, disse que cometeu o delito e estava "arrependido". Os parentes registraram Boletim de Ocorrência (B.O). A versão que ele disse à família é de que os dois brigaram, e ele teria sido lesionado pela companheira. E que teria usado a faca para se defender.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher como tentativa de feminicídio. Mais informações não serão repassadas para não atrapalhar a investigação, conforme o órgão.

Colegas dizem que o casal aparentava viver em harmônia. Os dois garotos são filhos de um relacionamento anterior da mulher e estão com a família do pai.

