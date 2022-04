Fortaleza: roubos de veículos caem 18,6% em março de 2022

Uso da tecnologia e investigação especializada são fatores fundamentais para a redução do índice, de acordo com a SSPDS. Crimes de roubos em geral tiveram alta de aproximadamente 4% no Ceará no mesmo período

O número de roubos de veículos em Fortaleza caiu 18,6% no mês de março deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2021, de acordo com dados compilados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). No total, em 2022 foram 371 registros de roubos em toda a Capital, enquanto o mesmo período de 2021 contabilizou 456 episódios. Já em relação ao primeiro trimestre do ano, também houve queda: passando de 1.272 para 1.027 casos.

Já considerando todo o Estado, também houve queda no período analisado. Foram 730 casos em março de 2021 e 629 episódios no mesmo mês deste ano, correspondendo a uma diminuição de 13,8%. No total, 3.795 ocorrências de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) — entendidos como todos aqueles classificados como roubo, exceto o seguido de morte (latrocínio) — foram registradas em março de 2022 no Ceará. Nesse caso, houve um aumento de aproximadamente 4% em relação ao indicador registrado em 2021.

Em nota, a SSPDS apontou que o uso do Sistema Agilis, capaz de integrar inúmeros bancos de dados, tem ajudado na redução dos índices. Junto a outras ferramentas, como o Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e o Cerebrum (Big Data), o sistema auxilia ainda na recuperação de bens e captura de pessoas envolvidas com esse tipo de delito, conforme a pasta.

“Não temos como pensar em segurança pública hoje e não investirmos em câmeras de segurança. Elas são necessárias para apoiar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil”, destaca em nota o tenente-coronel Eduardo Montenegro, supervisor do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da SSPDS. No total, o Ceará conta com 3.438 câmeras integradas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A secretaria destaca um caso nesse domingo, 3, quando um carro roubado foi recuperado e um homem preso pela Polícia Militar com auxílio da tecnologia. O episódio aconteceu no bairro Carlito Pamplona, na Capital, quando um veículo, modelo Fiat Uno, estava circulando por vias da Cidade. A tecnologia do Sistema Agilis permite que a placa do carro ou moto roubada seja inserida na plataforma, auxiliando no acompanhamento.

O delegado Rafael Biazi, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil, ressaltou ainda que o tempo dedicado às investigações especializadas também tem contribuído para a redução dos crimes, de forma integrada entre as forças de segurança do Estado. “Muito do sucesso de nossas ações ocorre devido ao auxílio do uso de ferramentas tecnológicas implementadas pelo Governo do Estado. Tudo isso faz com que esse tipo de crime reduza”, enfatiza em nota.



