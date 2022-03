Camilo Santana se reúne com Setur para avaliar projetos de turismo no Ceará

Reunião teve como pautas o Teleférico do Horto de Juazeiro do Norte e a retomada dos voos do Estado

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (PT), participou de uma reunião com a Secretaria de Turismo (Setur) para avaliação de projetos e ações em andamento no Ceará, nesta quarta-feira, 2. Dentre os planos debatidos, estão a inauguração do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, e a retomada dos voos para o Estado. A reunião aconteceu nesta tarde e contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela (PDT).



Em janeiro, o governador havia anunciado que Teleférico do Horto estava entrando na fase de testes para o funcionamento. Anunciada em 2017, conforme o Portal da Transparência do Governo do Estado, a obra custou mais de R$ 70 milhões. Com 26 cabines climatizadas, cada uma com capacidade para oito passageiros, o teleférico está instalado na Colina do Horto, local em que se encontra a estátua de padre Cícero, ponto turístico que recebe milhares de turistas e romeiros.



Sobre o assunto Setur define meta de ocupação hoteleira para não "lotar" Ceará durante o Carnaval 2022

Teleférico do Horto entra em fase de testes; veja vídeo

No primeiro fim de semana após reinauguração, bondinho de Ubajara tem fila e espera para passeio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ideia é que, durante os sete minutos e 30 segundos de trajeto das cabines, os visitantes tenham uma vista privilegiada da cidade e, ao fundo, da Chapada do Araripe. A previsão de entrega do Teleférico do Horto é para o segundo semestre de 2022 e o equipamento é gerido pela Secretaria do Turismo do Estado.



No que se refere à retomada dos voos para o Estado, o fluxo internacional de turistas para o Ceará e para o Brasil deve retornar de forma integral no mês de junho de 2022, segundo projeção do secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho. A declaração foi dada anteriormente em entrevista ao O POVO, no segundo dia da Abav Expo & Colab, que ocorreu em outubro de 2021 no Centro de Eventos do Ceará.



Tags