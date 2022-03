Fortaleza registra mais um dia de chuva nesta quinta-feira

De acordo com a Funceme, as precipitações que estão ocorrendo esses dias têm relação com a formação de áreas de instabilidade devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), assim como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade

Choveu em cerca de 40 municípios do Ceará entre quarta-feira, 30, e esta quinta-feira, 31. Os números foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até às 7h30. Os dados são preliminares e atualizados ao longo do dia, mas sempre referentes ao período entre ontem e hoje.

O maior volume foi registrado em Maranguape, com 63 mm. A cidade de Fortaleza teve 20 mm de chuvas até as 7h, mas já apresenta céu nublado e pancadas de chuva no decorrer da manhã. De acordo com a Funceme, as precipitações que estão ocorrendo esses dias têm relação com a formação de áreas de instabilidade devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), assim como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Registro da chuva na manhã desta quinta-feira em Fortaleza:

Veja a lista de municípios que acumularam os maiores volumes de chuvas:



- Maranguape, 63 mm;

- Itaitinga, 54 mm;

- Redenção, 52.8 mm;

- Caucaia, 50 mm;

- São Gonçalo do Amarante, 43 mm;

- Independência, 43 mm;

- Acaraú, 40 mm;

- Paracuru, 39 mm;



- Aracati, 38.6 mm;

- Ararendá, 33 mm,

