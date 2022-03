Fortaleza e outros 133 municípios têm perigo de chuvas intensas; veja cuidados

A classificação do Inmet aconselha que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Aparelhos elétricos devem ser desligados, se possível

Fortaleza e outros 133 municípios cearenses estão com perigo de chuvas intensas, de acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até esta quarta-feira, 30, às 10 horas. O órgão alerta que pode haver chuva entre 30 e 100 milímetros (mm) por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. (Veja lista completa dos municípios no fim da matéria)

No Estado, as áreas mais afetadas são o norte e noroeste cearense, assim como a Região Metropolitana de Fortaleza e os sertões cearenses. O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Deve-se ainda, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Sobre o assunto Prevenção a alagamentos: 17.224,74 toneladas de lixo e aguapés foram recolhidos em Fortaleza

Prefeitura cria Comitê de Monitoramento durante período chuvoso em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em caso de dúvidas, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) estão disponíveis para dar mais informações. Já as outras cidades cearenses apresentam “perigo potencial”, conforme classificação do Inmet, apresentando chances de chuva entre 20 e 50 mm por dia, além de ventos intensos , entre 40 e 60 km/h. As recomendações do órgão para essa situação, contudo, são as mesmas aplicadas para os municípios com alerta mais crítico.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também publicou um aviso meteorológico com validade até esta quarta-feira, 30, em que considera que parte do Estado, incluindo Fortaleza e a Região Metropolitana, enfrenta risco médio. “A área em destaque está sujeita à ocorrência de acumulado de chuvas. Não se descarta a ocorrência de chuvas intensas, granizo, bem como descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento”, destaca o órgão estadual.

Para esta quarta-feira, 30, a Funceme prevê céu nublado com chuva da madrugada à manhã. Já à tarde e à noite, deve haver céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva. Na quinta-feira, 31, o cenário deve se repetir. Os maiores acumulados são esperados na faixa litorânea, Ibiapaba e Maciço de Baturité. Em geral, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico devido à proximidade da ZCIT, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Tags