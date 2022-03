Fortaleza tem maior acumulado de chuvas diário mais uma vez; registro de 54 mm

As maiores precipitações foram registradas em Fortaleza (54 mm); Paracuru (52.8 mm); Morada Nova (45.2mm); Tabuleiro do Norte (42.5 mm) e Amontada 40 mm).

Choveu em pelos menos 87 dos 120 municípios cearenses informados até as 12h20 desta quarta-feira, 30, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As maiores precipitações foram registradas em Fortaleza (54 mm); Paracuru (52.8 mm); Morada Nova (45.2mm); Tabuleiro do Norte (42.5 mm) e Amontada 40 mm).

A Fundação informou que o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Centro-Norte. No Cariri, na Região Jaguaribana e no Sul do Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva isolada.



Na Capital cearense, a manhã se iniciou com precipitações, mas com o decorrer do dia, o tempo chuvoso cedeu espaço para os raios de sol. As temperaturas devem variar entre 29° e 24° em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Funceme também informou que, em relação ao contexto cearense, todas as macrorregiões devem registrar chuvas até esta quarta-feira, pelo menos. Os maiores acumulados são esperados para a faixa litorânea, Maciço de Baturité e Ibiapaba.

Balanço dos últimos dias

Desde o início da semana, o Estado apresentou precipitações durante todo o dia. No caso do Litoral de Fortaleza, as maiores chuvas ocorreram entre a madrugada e manhã. A Funceme explica que as chuvas que estão ocorrendo por causa da formação de áreas de instabilidade devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), assim como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Faltando apenas um dia para a chegada de abril, Fortaleza já registrou o mês de março mais chuvoso dos últimos 36 anos. Até a última terça-feira, 29, a Capital cearense acumulava 556,7 milímetros (mm) de precipitações. O volume é o maior para o período desde 1986, quando foram contabilizados 617,5 mm. O índice do século passado, contudo, ainda pode ser superado caso novas chuvas sejam registradas até esta quinta-feira, 31.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags