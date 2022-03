No CE, 175 municípios são certificados por desenvolverem plano municipal para a Primeira Infância

Projeto busca atendimento aos direitos das crianças, de zero a 6 anos, no âmbito do município

No Ceará, o total de 175 municípios foram certificados por terem concluído, aprovado e instituído os planos municipais intersetoriais da Primeira Infância. O plano busca atendimento aos direitos das crianças, de zero a 6 anos, no âmbito do município. A certificação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 28, durante o 5º Encontro Estadual do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil no Ceará, em Fortaleza.

Na cerimônia de premiação, 142 cidades receberam diploma de ouro, por já estarem com os planos municipais intersetoriais da Primeira Infância aprovados, instituídos e com recursos definidos nos orçamentos públicos municipais.

Os outros 30 municípios, que estão com planos concluídos e aprovados no Conselho Municipal, receberam diploma de prata e três de bronze, por estarem com planos prontos, mas ainda aguardando validação de órgãos deliberativos.

Durante a cerimônia, a superintendente do Instituto da Infância (Ifan), Luzia Laffite, umas das organizações presentes na premiação, comentou que um software de monitoramento da primeira infância está sendo idealizado para auxiliar na requalificação e acompanhamento do plano.

“Esse software podeará garantir a requalificação e acompanhamento do plano no tempo, acompanhando suas metas, buscando entender onde ele está avançando, onde que ele está recuando”, disse a superintendente do Ifan.

O evento de premiação dos municípios contou com a participação da primeira-dama do Ceará, Onélia Santana; da titular da SPS, Socorro França; da superintendente do Instituto da Infância (Ifan), Luzia Laffite, e da presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Ceará (Coegemas-Ce), Iêda Castro.



