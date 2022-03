Feriado Data Magna: 12 acidentes e 3 mortes foram registrados nas rodovias estaduais do CE

Durante a operação Data Magna, de 25 a 27 de março, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), registrou 12 acidentes e três mortes nas rodovias estaduais do Ceará. Os óbitos aconteceram nos municípios de Tururu, Morada Nova e São Gonçalo do Amarante. O balanço foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 28, pela PMCE.

Ainda durante a operação, 120 veículos foram apreendidos devido às irregularidades constatadas. Ao todo, foram 71 motocicletas, 40 automóveis e nove ciclomotores.

Dentre as autuações de trânsito, foram contabilizadas 84 pelo crime de dirigir alcoolizado e duas por embriaguez ao volante. As violações estão presentes no Artigo 165 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), respectivamente.

O balanço da operação também informa que, ao todo, 10.341 veículos, entre carros, motocicletas e ciclomotores, foram submetidos à abordagem policial.

As equipes realizaram ainda 2.600 notificações, quatro flagrantes, três Boletins de Ocorrência (B.Os) e dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (T.COs).

Ainda segundo a Polícia Militar, um mandado de prisão em aberto foi cumprido e uma arma de fogo apreendida. Uma motocicleta, que havia sido subtraída em uma ação criminosa, também foi recuperada e restituída à vítima durante a operação do feriado.



