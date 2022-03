Presidente ucraniano discursará ao Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fará um discurso virtual ao Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira às 13H00 GMT (10H00 de Brasília), em meio ao intenso bombardeio que o país sofre por tropas russas, informaram os líderes democratas da Câmara e do Senado.

"Esperamos ter o privilégio de dar as boas-vindas ao discurso do presidente Zelensky na Câmara de Representantes e no Senado e transmitir nosso apoio ao povo da Ucrânia enquanto defende corajosamente a democracia", afirmaram a presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, em uma carta conjunta aos congressistas.

