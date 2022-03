Exposição em Fortaleza reúne trabalhos artísticos de mulheres cearenses

Desde a última terça-feira, 8, mostra comemorativa em homenagem ao Dia da Mulher exalta o trabalho artístico de mulheres cearenses que são protagonistas da própria história. A exposição gratuita "Elas por Elas" segue aberta ao público até o dia 26 de março, no Baobarte, espaço multicultural localizado na rua Pereira Valente, 1569 - Varjota.



A mostra conta com a participação das artistas cearenses Poliana Cabral, Priscila Arruda, Mariana Teixeira e Maria do Carmo. A artista plástica Poliana, de 55 anos, conta qual foi a inspiração das suas obras expostas: “A exposição tem o intuito de prestigiar a mulher empreendedora, guerreira e artista. Temos o principal papel de homenagear este mês das mulheres que é, sobretudo, uma data de muita luta”.

Sobre o assunto Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 16/03

Tela Quente hoje: que filme vai passar segunda, 14 de março (14/03)

Jennifer Garner e Mark Ruffalo recriam cena do filme "De Repente 30"

MC Donald’s celebra 20 anos de Lilo & Stich com brindes no MC Lanche Feliz

Maestrina Izaíra Silvino ganha homenagem em sala no Theatro José de Alencar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A artista explica também o que espera com a mostra para além do período de exposição. "Nossa intenção é tornar a nossa arte cada vez mais visível, que em sua maioria ainda é um mercado muito dominado por homens. Esta mostra vai nos ajudar a descortinar ainda mais o cenário artístico, seja no macramê, no bordado ou na pintura.”

Poliana Cabral diz que tem paixão pela arte há muito tempo: "Minha paixão pela arte vem desde muito pequena, quando ainda estava no jardim de infância, meus pais sempre me incentivaram na arte, disponibilizando materiais dentro de casa”.

Segundo ela, esta mostra é um passeio por todo o seu trabalho artístico que vem desde a década de 80. "Eu utilizo desde técnicas do óleo sobre a tela até a aquarela, além de usar produtos recicláveis como forma de arte”, explica.

Serviço

Exposição "Elas por Elas"

Quando: Segunda a sábado, das 9 às 17 horas

Onde: Baobartes - Espaço Multicultural (rua Pereira Valente, 1569 - Varjota)

Gratuito

Tags