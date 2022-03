MC Donald’s celebra 20 anos de Lilo & Stich com brindes no MC Lanche Feliz

O filme "Lilo & Stich", uma das produções da Disney, comemora 20 anos com alguns brindes no MC Lanche Feliz. Haverá oito miniaturas de pelúcia

O MC Donald’s anunciou que vai comemorar os 20 anos do lançamento de “Lilo & Stich” com brindes no MC Lanche Feliz. A campanha já está disponível nas lojas brasileiras.

Há oito miniaturas de pelúcia: Stitch Vibes, Stitch Surfista, Stitch Cool, Stitch Travesso, Stitch Ukulele, Stitch Experimento 626, Stitch Hula Hula e Stitch Relax.

“Muita diversão pra toda família com os novos brinquedos do Stich da Disney no MC Lanche Feliz”, anunciou a empresa em seu perfil no Instagram.

O filme “Lilo & Stitch”, dirigido por Chris Sanders e Dean DeBlois, celebra duas décadas de estreia em junho deste ano. A história é uma das clássicas da Disney.

A produção, que pode ser assistida no streaming Disney+, acompanha Lilo, uma menina que gosta de cuidar de animais e costuma coletar lixo nas praias. Um dia, ela encontra Stitch, um alienígena considerado um dos mais perigosos da galáxia.

