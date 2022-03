Tela Quente hoje: que filme vai passar segunda, 14 de março (14/03)

Um filme canadense vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 14 de março (14/03), a partir de meia-noite (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Lin Oeding, “Braven: O Perigo da Montanha” é um longa-metragem de suspense.

Joe Braven (Jason Momoa) é o proprietário de uma empresa madeireira e mora com sua família no Canadá. Mas seu pai, que sofre com demência, confunde uma mulher com sua esposa e provoca uma briga no bar.

Depois disso, o homem vai parar no hospital. E, por causa disso, os familiares decidem fazer uma pausa e passar um período em uma cabana de madeira.

No local, eles se deparam com uma série de problemas causada por um traficante de drogas, que quer usar a empresa de Joe como fachada para fazer uma operação de cocaína.

Assim, Joe vai precisar fazer de tudo para proteger sua família de bandidos. No elenco, estão Jason Momoa, Stephen Lang e Sasha Rossof.



Veja trailer

Braven: O Perigo da Montanha

Quando: hoje, segunda-feira, 14 de março (14/03), a partir de meia-noite



Onde: no canal aberto da Globo

