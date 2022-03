CNH Popular: nova edição do programa será lançada dia 22 de março

De acordo com o governador Camilo Santana (PT), uma nova edição do Programa CNH Popular deverá ser lançado em 22 de abril. A informação foi dada durante live que o gestor faz semanalmente para anunciar ações e responder perguntas. Em fevereiro, uma nova etapa de atendimento do programa, que viabiliza a obtenção de Carteira de Habilitação Nacional de forma gratuita, foi anunciada para os municípios de Caucaia, Fortaleza e Maracanaú.

