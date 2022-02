CNH Popular: vejas as novas datas para inscrições em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú

Uma nova etapa do Programa CNH Popular, do Governo do Estado, começará na próxima sexta-feira, 18. O atendimento a candidatos para inscrição acontecerão em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. As informações estão detalhadas no site do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran).

Calendário de atendimento

Fortaleza

18 a 20 de fevereiro

25 a 27 de fevereiro

Caucaia

18 a 20 de fevereiro

Maracanaú

18 a 20 de fevereiro





Documentação Necessária

Para registro e atendimento no Programa CNH Popular, é necessários apresentar os seguintes documentos:



– Identidade (RG)

– CPF

– Comprovante de endereço ou declaração de residência

– Declaração do Cras (para Beneficiário do Programa Bolsa Família)

– Laudo Médico com Código CID (para deficiente físico)

– Declaração da Secretaria de Segurança Pública (para egresso do Sistema Penitenciário)

O Detran destaca a necessidade de duas vias dos documentos, uma original e uma cópia. O RG deve ser anexado com frente e verso, assim como a qualidade de todas as imagens dos demais documentos solicitados devem ser anexadas de forma clara e legível. O órgão alerta: "Aqueles que estiverem com a situação pendente, ou seja, faltando anexar algum tipo de documentação, precisam finalizar o processo até esta terça-feira (15), às 23h59. Somente assim terão cumprido todos os requisitos estabelecidos no programa, tendo o cadastro atualizado para o status aprovado"

