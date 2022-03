Filhote de gato-maracajá, espécie ameaçada de extinção, é encontrado em Solonópole

Um filhote de gato-maracajá foi encontrado no município de Solonópole, a 269,7 km de Fortaleza, nessa segunda-feira, 28. O felino é identificado como um animal silvestre classificado como uma das espécies ameaçadas de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Ele foi entregue por populares no Quartel de Iguatu, sede da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/4ºBBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Por volta das 10 horas da manhã, os bombeiros militares receberam o animal. Com a solicitação do Instituto Pro-Silvestre, o animal foi conduzido ao Instituto Biodiverse, na cidade do Crato, onde os médicos veterinários e biólogos prestaram atendimento especializado ao filhote.



O leopardus wiedii, mais conhecido como gato-maracajá ou gato-do-mato, é um pequeno felino nativo da América Central. A espécie é caracterizada pelos hábitos noturnos e vive especialmente em florestas de mata fechada. O felino tem olhos e patas grandes, bem como uma cauda longa. Além disso, pode ser encontrado na costa mexicana, na Argentina e no Uruguai. No Brasil, ele é visto em regiões de mata fechada.

Gato-maracajá é encontrado e entregue para cuidados (Foto: Reprodução/CBMCE)



