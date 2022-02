Gato é resgatado pelos bombeiros após ficar preso entre duas residências

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2ªCia/2ºBBM), realizou o resgate de um gato, no município de Pacajus, localizado a 57,3 km de Fortaleza. A operação ocorreu na noite dessa terça-feira, 22, na Área Integrada de Segurança 25 (AIS 25) do Estado. Conforme informações dos bombeiros, o animal estava enclausurado em um espaço entre duas residências.

A princípio, o solicitante não era o tutor do animal, pois ele estava perdido. Entretanto, durante as buscas, o gato foi visto preso entre as propriedades e registrou a ocorrência entrando em contato pelo número 193. Então, a equipe de bombeiros militares foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para resgatar o gato, por volta das 20 horas dessa terça-feira.



“Ao chegarmos ao local da ocorrência, verificamos que o animal estava bastante assustado em um local de difícil acesso por ser bastante estreito. Utilizamos um cambão, que é uma ferramenta que dispõe de um cabo com um laço e um nó de correr, onde foi feita uma amarração. Conseguimos laçar o animal com segurança e assim fazer o seu resgate por meio de içamento”, relatou o subtenente Evaldo, comandante do socorro, acerca do resgate realizado pelos profissionais. Com a intervenção dos bombeiros e suporte da ferramenta, o animal foi resgatado em segurança. Sem ferimentos, o felino foi entregue à sua tutora.





