Dois animais são resgatados pelo Corpo de Bombeiros em ações distintas no Ceará

Neste fim de semana, 25 e 26 de fevereiro, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizaram os resgates de dois animais, um boi preso em um poço e um cachorro que havia caído em uma fossa. As operações ocorreram no município de Pacatuba, localizado a 32,4 km, na Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12), e em Crateús, na AIS 16 do Estado, a 359,1 km da Capital.



O primeiro resgate foi realizado na tarde de sexta-feira, 25, no bairro Jereissati III, no município de Pacatuba (AIS 12). Na ocasião, os bombeiros militares da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (1ª Cia/2ºBBM), com sede em Maracanaú, foram acionados para retirar um animal de grande porte que estava preso dentro de um poço.



Durante o resgate, o trabalho em equipe de oito militares das guarnições do salvamento III, juntamente com a composição da viatura Auto Bomba Tanque e Salvamento 10 (ABTS 10) foram necessários para obter êxito na operação. Em conjunto, tiveram que descer no poço para fazer a amarração do animal e depois o puxar com cuidado até a saída. Agora, o animal está a salvo e sob cuidados da 1ªCia/2ºBBM de Maracanaú.

Resgate dos bombeiros (Foto: Reprodução/CBMCE)



Já o segundo resgate ocorreu na tarde desse sábado, 26, no bairro Centro, no município de Crateús (AIS 16). Os bombeiros militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (2ªCia/3ºBBM), com sede em Crateús, foram acionados por meio do número 193, para resgatar um cachorro que tinha caído em uma fossa no bairro. O animal foi visto latindo muito após cair numa fossa profunda.



Ao chegarem ao local, imediatamente os bombeiros militares retiraram o cachorro com o auxílio de um cambão – uma ferramenta que consiste em um cabo com um laço e um nó de correr, no qual é feito uma amarração. Desta forma, o cachorro foi laçado com segurança, retirado da fossa e resgatado sem ferimentos.

Cachorro cai em fossa e é resgatado pelos bombeiros em Crateús (Foto: REprodução/CBMCE)



Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) - Telefone: 193

