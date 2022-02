Bombeiros resgatam cobra que estava dentro de motor de motocicleta em Tauá

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi responsável pelo resgate de uma cobra encontrada dentro do motor de uma motocicleta na cidade de Tauá, pertencente à Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22) do Estado. Com quase dois metros de comprimento, o réptil, identificado como uma serpente Philodryas Nattereri, foi resgatado nessa terça-feira, 8.

Ao chegarem no local, os bombeiros militares da 3ª Companhia do 3º Batalhão do CBMCE acionados para a ocorrência foram informados que o animal havia sido visto entrando na parte dianteira do motor da motocicleta.

O animal foi localizado pela equipe após as buscas. “Tentamos usar a pinça para retirar a cobra de dentro do motor, mas ela entrou mais ainda e ficamos sem acesso. Tivemos que retirar as peças laterais e parte do apoio para conseguirmos fazer o resgate”, concluiu o primeiro tenente do CBMCE, André Luiz, acerca da operação.

Devido ao aumento da quantidade de chuvas nesta época do ano, o número de cobras se multiplica em áreas urbanas e rurais em razão da busca por alimento. A serpente Philodryas Nattereri, conhecida como “Cobra do Campo”, é um réptil peçonhento encontrado no Nordeste brasileiro. O animal possui um veneno com efeitos semelhantes ao da jararaca.

De acordo com os Bombeiros, o local da picada apresenta dor, inchaço, sangramento e pode ter manchas arroxeadas. Sem atendimento, há risco de hemorragia grave que pode levar à morte. Portanto, não é recomendável sugar o veneno para fora da picada ou fazer torniquete. Na ocasião, a indicação dos Bombeiros é que se lave bem o local da picada, apenas com água e sabão e que o indivíduo mantenha-se hidratado. É importante procurar o serviço médico mais próximo e, se possível, levar o animal para identificação.

