Ensaio fotográfico resgata autoestima de pacientes da Casa da Gestante do Hospital Dr. César Cals

Os ensaios têm como principal intuito a conexão com elas mesmas e o fortalecimento do vínculo mãe e bebê

Pacientes acompanhadas pela Casa da Gestante da unidade do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) tiveram a oportunidade de participar de um ensaio fotográfico para registrar o período gestacional. A ação é desenvolvida pelos serviços de psicologia, terapia ocupacional e enfermagem da unidade para proporcionar o resgate da autoestima, a preparação para a chegada do filho, a conexão com elas próprias e o fortalecimento do vínculo com o bebê.

Yanna Karlla Sousa, 24 anos, natural de Itapajé, município localizado a cerca de 125 km da Capital cearense, foi uma das que posou no ensaio fotográfico proporcionado pela unidade e relata que agora terá várias fotos que marcam sua gravidez.

A jovem, que está gestante de 36 semanas com diagnóstico de restrição de crescimento, está internada desde o dia 26 de janeiro deste ano.

Yanna relatou em entrevista prestada à Secretaria da Saúde (Sesa) que foi maravilhoso. "Para a gente que está aqui há bastante tempo, longe da família, ter um momento de descontração é muito bom, traz alegria e ocupa o nosso tempo."

As pacientes acolhidas pela Casa da Gestante participam de diversas atividades e são auxiliadas durante todo o tempo de internação. Todo dia, as gestantes fazem atividades de cuidado e autoestima para firmar a personalidade, o amor para com elas mesmas e a reconexão com seu interior.



