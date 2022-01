Primeiro nascimento de 2022 da rede estadual do Ceará é registrado em Fortaleza

O primeiro nascimento de 2022 da rede estadual do Ceará aconteceu em Fortaleza, sendo registrado no Hospital Geral Dr. César Cals, da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), às 5h06min desse sábado, 1º. Carla Letícia da Silva Rocha, que mora em Caucaia, deu à luz ao seu terceiro filho, a bebê Maria Liz, com 3,160 kg.

De acordo com a mãe, a previsão era de que a filha nascesse nesta quinta-feira, 6. Para ela, o nascimento de Maria Liz ter acontecido logo após a virada de 2021 para 2022 a pegou de surpresa e representa muito amor para iniciar o novo ano.

Sobre o assunto Mulher filma o próprio acidente em Guaramiranga

Pacientes com Síndrome Gripal no Ceará devem ter transferência e internação agilizadas

Moraújo foi o município cearense onde mais choveu em 2021; veja lista

Academias passam a exigir passaporte de vacina nesta segunda, 3

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi surpresa para mim, porque eles disseram que eu ia tê-la só de manhã, mas não disseram a hora", relata Carla. Realizando exames de triagem neonatal, a bebê, que nasceu saudável, tem previsão para receber alta nesta terça-feira, 4, após realizar um último exame de ultrassonografia.

Carla pontua que o nascimento da filha também representa esperança e renovação em relação ao atual momento de pandemia de Covid-19, que perdura por quase dois anos. Apesar dos exames, o estado de saúde das duas é bom. "Eu já estou de alta, só falta ela. Está tudo bem", explica.

Além do HGCC, existem quatro unidades com maternidade no Estado. São elas: o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), em Fortaleza, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, e o Hospital Regional do Sertão Central, (HRSC), em Quixeramobim.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags