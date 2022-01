Atendimento remoto é realidade no acolhimento materno do hospital César Cals

Por consequência do aumento de casos de Covid-19 e demais síndromes gripais no Estado, foi feita a suspensão temporária das atividades presenciais do hospital

Ligações telefônicas e trocas de mensagens fazem parte da realidade diária entre profissionais da área de saúde do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), e as mães que são acompanhadas pelo Serviço de Acolhimento Materno, conforme mostram informações da plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Em consequência do aumento de casos de Covid-19 e demais síndromes gripais no Estado, houve a suspensão temporária das atividades presenciais do hospital. No entanto, a supervisão segue à distância. O serviço é realizado com mães que têm filhos internados na unidade e com as mulheres em que os bebês já receberam alta hospitalar.

Além das mães que continuam com seus filhos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), são acompanhadas também as mulheres em que os bebês já receberam alta. Cláudia Hemerita, terapeuta ocupacional e coordenadora da atividade clarifica, “Para as mães que já tiveram alta, a gente continua fazendo essa ligação para saber como está esse bebê, a sua evolução, o vínculo mãe e filho, além da chegada do bebê junto à família”.

Já no caso das mães que continuam com os filhos internados, elas recebem orientação em relação ao leite materno. Nas chamadas de vídeos, buscam-se meios para estimular a produção do alimento.

Assim é a situação de Luzia Oliveira de Souza, 24 anos, mãe de Lorenzo Luís, nascido em 25 de novembro de 2021. Ela diz se sentir cuidada nesse momento em que o filho continua internado. "Eu acho muito bom. Não tenho ninguém para conversar. Então, sinto esse apoio", afirma.



