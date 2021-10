Hospital César Cals oferta 600 mamografias para mulheres e homens em Fortaleza

O Hospital Geral Dr. César Cals está oferecendo 600 exames de mamografia para mulheres e homens. A instituição recebe as demandas a partir desta sexta-feira, 1º de outubro. Para agendar um atendimento, as solicitações devem ser feitas através de uma Unidade Básica de Saúde, em Fortaleza, e das Secretarias Municipais de Saúde, em demais cidades. A iniciativa é em alusão ao Outubro Rosa, que busca reforçar a importância do diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

O HGCC aproveita a data para também chamar a atenção para os casos de câncer de mama em homens. “Ele corresponde a 1%, segundo alguns estudos científicos, ou menos de 1% dos casos de câncer de mama. Como a incidência é muito pequena, não está indicada a realização de rotinas de mamografias e ultrassons”, orienta o mastologista e diretor médico do HGCC, Antonio de Pádua Almeida Carneiro.

A mamografia em homens é necessária quando há indicação médica, após avaliação. No HGCC, este público poderá agendar o exame a partir da solicitação do profissional de saúde. “Aqueles que têm indicação do exame podem procurar o HGCC, agendar pela Unidade Básica de Saúde ou município em que mora”, pontua a enfermeira do Centro de Imagem, Gilvânia Cambraia.

Tratamento precoce

O médico Paulo Ponte Prado, que atua como chefe do Serviço de Endoscopia e Imagem do HGCC, descobriu um nódulo de aproximadamente um centímetro ao passar a mão sobre o peitoral. “Fiquei surpreso de não ter percebido antes, pois era bem evidente e o homem tem pouco tecido mamário para esconder um nódulo já tão desenvolvido”, conta.

Com histórico de casos de câncer de mama na família, Paulo logo procurou atendimento médico. Ele teve o diagnóstico confirmado de carcinoma ductal invasivo de 1,5 cm e, durante o tratamento, passou por cirurgia. Tanto o procedimento quanto as biópsias foram bem sucedidas. “Eu estou bem e realizando radioterapia. Não se deve deixar abater pelo diagnóstico e confiar no tratamento”, incentiva.

Paulo ressalta a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama. “Quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances de cura, menos mutilante é uma cirurgia e você consegue uma preservação da estética masculina ou feminina em maior proporção de casos”, afirma o diretor.

O médico também acrescenta que hábitos saudáveis são essenciais para prevenção da enfermidade. “As alterações no estilo de vida, como manter o peso corporal adequado, ou seja, ter uma dieta que mantém o peso sem grandes variações ao longo da vida, adotar uma alimentação saudável rica em frutas, legumes, verduras e cereais, e principalmente alimentos integrais, além de evitar alimentos processados, pode reduzir em até 50% a chance de aparecimento de tumores”, informou Pádua Almeida Carneiro.

