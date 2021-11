Novembro Roxo: Hospital Geral Dr. César Cals realiza IV Semana da Prematuridade

Neste ano, com o tema "O seu colo é o meu abrigo", a campanha do hospital incentiva a aproximação dos pais e bebês, especialmente dos que nascem antes da 37ª semana de gestação

Neste mês é celebrada a campanha Novembro Roxo. A iniciativa chama a atenção para o nascimento de bebês prematuros, condição que atinge cerca de 15 milhões de crianças ao redor do mundo todos os anos. O Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) celebra a IV Semana da Prematuridade de 3 a 17 deste mês. A abertura ocorreu na manhã desta quarta-feira, 3, no jardim interno da unidade.

Durante o evento, houve um desfile de bebês e entrega de faixas de reconhecimento pela superação. Além disso, uma exposição com seis stands temáticos abordaram o método canguru, o acolhimento da família na unidade neonatal, o vínculo e a humanização no cuidado neonatal, a preparação para a alta hospitalar, o posicionamento do bebê e a identificação e segurança do cuidado do recém-nascido. Houve, ainda, uma exposição de fotos de bebês prematuros e a entrega das imagens para os pais, além de musicoterapia.

Devido à pandemia de Covid-19, que também manteve os pais distantes dos bebês internados, por motivo de biossegurança, o evento foi realizado de forma híbrida, com transmissão ao vivo pela página do HGCC no Facebook. A ação presencial contou com a participação de pais e bebês que passaram pelo Centro de Neonatologia e dos pequenos da Unidade Canguru. Foram adotadas estratégias para manter a segurança e obediência às normas sanitárias.

Com o tema "Separação Zero. Aja agora! Mantenha Pais e Bebês Prematuros Juntos", a campanha do Novembro Roxo deste ano incentiva a manutenção da proximidade entre pais e filhos, especialmente quando os bebês nascem antes da 37ª semana de gestação. No HGCC, a campanha local tema “O seu colo é o meu abrigo'', para incentivar essa aproximação.

De acordo com a enfermeira neonatal Raquel Holanda, a intenção do hospital foi homenagear os prematuros e sensibilizar colaboradores e sociedade em geral nesta causa. Segundo ela, de 3 a 17 de novembro, o HGCC vai agregar atividades educativas com o objetivo de favorecer o neurodesenvolvimento, que reduz a morbidade e a mortalidade neonatais, bem como diminui as taxas de partos prematuros.

A ação é uma realização conjunta do colegiado local da Estratégia QualiNeo e da Residência Multiprofissional em alusão ao dia 17 de novembro, Dia Mundial da Prematuridade. No Brasil, a taxa de prematuridade está estimada em 11,5% do total de nascimentos por ano. Cerca de 345 mil bebês dos três milhões de nascimentos são prematuros.

Os bebês pré-termos tardios, que nascem entre 34 e 36 semanas de idade gestacional, representam a grande maioria dos prematuros, 74% do total. Os menores de 32 semanas são 16%, e de 32 a 33 semanas 10% dos nascimentos, de acordo com o Projeto Nascer no Brasil.



