Secretário de Segurança do Ceará destaca necessidade de ação nacional contra o crime organizado

O Secretário da Segurança, Sandro Caron, afirmou que visitou Brasília para tratar sobre o crime organizado como um fenômeno nacional e afirmou que há grupos que têm presença em todos os estados brasileiros e, alguns, até fora do Brasil. "Temos que ter repressão uniforme", destacou o gestor da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, da Rádio O POVO CBN.



Sandro Caron destacou que para combater o crime organizado é necessária a inteligência policial, prisão de lideranças e o ataque do patrimônio financeiro destes grupos. Em reportagem do O POVO nesta segunda-feira, 21, fonte ligada à Secretaria de Segurança afirmou que Chacina do Lagamar, que vitimou quatro pessoas nessa sexta-feira, 18, seria consequência de racha dentro da facção Guardiões do Estado (GDE).

Sandro Caron destaca a prisão dos chefes de facção no Ceará no ano passado e afirma que boa parte dos criminosos fugiu e foi presa em outros estados. O gestor disse ainda que 90% dos homicídios no Ceará têm como motivação a disputa de pontos de venda de tráfico de drogas.

Sobre a chacina do Lagamar, o gestor disse que a investigação está em andamento e que não poderia repassar detalhes, mas destacou a motivação do crime: desavença entre pessoas envolvidas com o crime organizado. "A Coordenadoria de Inteligência vem atuando e esses crimes de extrema gravidade são prioridade", relata Caron.

