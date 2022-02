PRF apreende R$ 72 mil em espécie no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 72 mil em espécie no interior de um veículo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde dessa terça-feira, 15. O dono do dinheiro não soube informar a origem nem a destinação do valor e foi levado à delegacia para esclarecimentos. No carro, juntamente à quantia, também foram encontrados 10g de maconha.

O veículo em questão, um Hyundai HB20, transitava no km 21 da BR-222, no sentido Interior-Capital, quando foi abordado por uma equipe da PRF, por volta das 17 horas. No interior do automóvel estavam três homens e uma mulher.

Durante a fiscalização dentro do carro, os policiais encontraram R$ 72.114 em espécie, além de 10g de maconha. Um dos homens teria sido identificado como o proprietário do dinheiro, porém, quando questionado a respeito da origem, uso e destinação da quantia, ele apresentou diversas informações contraditórias.

Dois outros passageiros se identificaram como proprietários da droga apreendida, afirmando serem usuários. Ambos foram detidos para confecção de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de porte de drogas para uso.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, para que fossem esclarecidas, diante da autoridade policial, as circunstâncias envolvendo a situação.

