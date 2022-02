Homem é preso portanto arma de fogo ilegal em Tururu

O condutor era um empresário, que alegou ter a arma com o propósito de defesa pessoal

Um homem foi preso na manhã dessa sexta-feira, 11, portando uma arma de fogo irregular no município de Tururu, a 112 km de Fortaleza. A captura, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu quando o indivíduo foi abordado no Km 285 da BR 402. A arma não tinha registro e estava com a numeração raspada.

A abordagem ocorreu por volta das 10h30min. Segundo informou a PRF, o carro abordado era uma caminhonete Toyota Hilux. Durante a fiscalização no veículo, foi encontrada escondida uma pistola Taurus calibre 7,65 mm. A arma não possuía registro e estava com numeração suprimida. Além disso, também foram encontradas 11 munições intactas.

O condutor era um empresário de 59 anos e sem antecedentes criminais. Questionado sobre a arma, o indivíduo confirmou não ter porte. Ele confessou ter comprado a arma de forma irregular para “sua defesa”. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Itapipoca.



