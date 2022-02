Homem desaparecido havia dois meses é regatado pela PRF em Caucaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um homem em situação de vulnerabilidade na manhã dessa terça-feira, 15, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O rapaz, que estava desaparecido havia dois meses, teria fugido de uma instituição de apoio a dependentes químicos. Após ser resgatado, o homem foi recebido pela família, que informou a respeito de sua luta contra os transtornos psiquiátricos e o vício em narcóticos.

A equipe responsável pelo resgate realizava o policiamento ostensivo na BR-020, em Caucaia, às 6h50min da manhã, quando avistou um homem sem roupas andando no leito da rodoviária, na altura do km 403. Na ocasião, rapidamente os policiais o retiraram em segurança para as margens da pista, entregando-o alimento e vestimentas.

Ao conversar com o rapaz, os policiais conseguiram registros de sua identificação e, assim, entraram em contato com a família, que notificou que ele estava desaparecido há cerca de 60 dias, após ter fugido de uma casa de reabilitação para dependentes químicos. Além disso, os familiares informaram aos policiais que o homem era dentista e, há anos, luta contra o vício em drogas e contra transtornos psiquiátricos.

A equipe da PRF acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para prestar atendimento ambulatorial. O homem foi para casa com um familiar e afirmou que retornaria ao projeto de reabilitação.



Serviço:

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Ceará - SPRF-CE

Telefone: (85) 3474-6700



