Funceme prevê maior chance de chuva nas áreas oeste e sul do Ceará

Diferente do mês de janeiro, o início de fevereiro de 2022 no Ceará está sendo marcado por poucas chuvas. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão indica maior possibilidade de chuva nas áreas oeste e sul do Estado para estas quarta, 9, e quinta-feira, 10.

As regiões da Ibiapaba, litoral norte, sertão central em Inhamuns e Cariri também apresentam maior chance de ocorrência de chuva nesses dois dias, segundo Bruno Rodrigues, meteorologista da Funceme. Para amanhã, 10, o cenário é similar, onde essas regiões oeste e sul do Estado deverão receber os maiores acumulados.

"Na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana, as chuvas são esperadas nos períodos da madrugada e da manhã, podendo ser de caráter isolado", pontua o meteorologista. No dia 20 de janeiro, a Funceme divulgou o prognóstico climático para o trimestre fevereiro, março e abril deste ano, apontando 40% de probabilidade de chuvas acima da média.

O prognóstico também apontava 40% em torno da média e 20% de chances de precipitações abaixo da normal climatológica. O cenário esperado para os próximos meses se dá a partir da análise das condições atmosféricas e oceânicas, além dos resultados de modelos numéricos de previsão, de acordo com a Funceme.

