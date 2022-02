Funcap atrasa pagamento de bolsistas; órgão promete regularização até o dia 20

A fundação informou, em rede social, que o atraso aconteceu em virtude de mudanças no sistema de pagamento do Governo

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) ainda não realizou o pagamento das bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica no mês de fevereiro. O órgão informou nessa quarta-feira, 9, por meio de rede social, que o atraso acontece em virtude da implantação do novo sistema de pagamentos do Governo do Estado.

Na nota publicada por rede social, a Funcap informou aos estudantes que até o dia 20 de fevereiro o pagamento das bolsas deve estar disponível nas contas bancárias dos bolsistas. O OPOVO entrou em contato, por meio de e-mail, com o órgão para mais esclarecimentos sobre a situação e para questionar se há um dia específico para o pagamento, mas não obteve resposta até às 11h40 do dia 10/02.

A Fundação afirma que, apesar do atraso pontual no pagamento dos bolsista, não existe alteração nos termos acordados pelos estudantes ao assumirem o programa. Segundo a Funcap, todas as parcelas previstas serão pagas.

Bolsa universitária

O Governo do Ceará anunciou em novembro de 2021, novo edital com 3.400 bolsas de estudo. Trata-se do Programa AvanCE, bolsa Universitária, sendo um auxílio financeiro destinado a melhorar as condições de acesso ao ensino superior para estudantes egressos da rede pública. O valor da bolsa é de cerca de R$ 500 reais por mês (o governador não especificou o valor exato), por um período de 12 meses. O investimento estatal será de aproximadamente R$ 20 milhões.





