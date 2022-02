Professora comemora aprovação de alunos em universidade e emociona web

A professora Flor Pinto, que dá aulas de Português na cidade de Canaã dos Carajás, no interior do Pará, emocionou a internet nos últimos dias. Desde sexta-feira, 4, um vídeo com sua reação ao saber que seus alunos estavam sendo aprovados na universidade está viralizando nas redes sociais.

O vídeo foi gravado por uma amiga da professora, que vê sua emoção e pergunta por que ela está tão feliz. Ela responde: “Ai amiga, meus alunos estão passando na Unifesspa! Escola pública, amiga, só a gente sabe” diz Flor, visivelmente emocionada com a situação. A universidade na qual os estudantes foram aprovados é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

Diante da repercussão do vídeo, a professora gravou stories agradecendo as mensagens de carinho e admiração. "Me emociono com cada mensagem. Recebo com muito carinho cada tempo que vocês tiraram para curtir, para agradecer e para me prestigiar", diz. "Sou muito feliz com o que faço e que Deus possa iluminar os gestores do nosso país e as famílias em perceber que a educação é o único investimento seguro na vida de um indivíduo."

Ela explica que é professora "com muita paixão". "Sou resistência no meu trabalho. Sou fruto de escola pública, de Bolsa Família, de tudo que poderia dar errado e acabou dando certo. Então não sei ensinar outro direcionamento para os meus alunos", afirma.

"Estou vivendo um pouquinho esse momento de famosa, não tenho intenção de seguir; mas tenho intenção de ser o meu trabalho da forma que acredito ser certo", conclui.

