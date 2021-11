Camilo anuncia 3.400 bolsa para alunos da rede pública que ingressarão nas universidades

O valor da bolsa é de cerca de R$ 500 reais, por um período de 12 meses. As inscrições estarão abertas no site da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, na próxima quinta-feira, 11

O Governo do Ceará anunciou um novo edital com 3.400 bolsas de estudo. O Programa AvanCE, bolsa Universitária, é um auxílio financeiro destinado a melhorar as condições de acesso ao ensino superior para estudantes egressos da rede pública cearense. O valor da bolsa é de cerca de R$ 500 reais por mês (o governador não especificou o valor exato), por um período de 12 meses. O investimento será de aproximadamente R$ 20 milhões.

O comunicado foi feito em evento com a participação de Camilo Santana, da vice-governadora Izolda Cela e da secretária da Educação, Eliana Estrela, nesta quarta-feira, 10. Conforme informações repassadas pelo governador, o edital será publicado nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado do Ceará, e na quinta-feira, 11, as inscrições estarão abertas no site da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc).

"Uma ação como esse programa não está desconectado com outros políticas públicas do Ceará. Essa bolsa de estudos está alinhada com políticas que ajudam os estudantes a prosperar. O grande esforço é melhorar cada vez mais as escolas do Estado, mas de nada adiantaria se o jovem não pudesse ter acesso à condição para estarem nas universidades", disse a vice-governadora Izolda Cela.



Os reitores da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, e da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hidelbrando dos Santos Soares, também estiveram na cerimônia. "Esse auxílio vem para facilitar a inserção dos novos universitários. Um País precisa ser construído com educação superior de qualidade e sem bons cientistas", disse Cândido.

Jovens gestores

O governador também anunciou criar um projeto chamado "Jovens Gestores do Futuro": "Todo mês, eu vou chamar um jovem para acompanhar o dia a dia do governador e conhecer um pouco da gestão pública. Nós vamos estimular os jovens. A única forma que temos para transformar a vida das pessoas é por meio da boa política. Quando o estudo visa priorizar a educação, isso é a boa política", explicou Camilo Santana.

