Novo decreto: Camilo mantém jogos no Ceará com 30% da capacidade

Os jogos de futebol ocorridos no Estado do Ceará devem continuar acontecendo com 30% de sua capacidade. Em anúncio feito nesta sexta-feira, 4, o governador Camilo Santana (PT) deliberou que não haverá ponto facultativo durante o Carnaval e apresentou manutenção da quantidade de público para eventos em geral, mas não se manisfestou sobre mudanças envolvendo eventos esportivos.



Ao Esportes O POVO, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) confirmou que, para o futebol, o decreto segue sem alterações. Desde o dia 14 de janeiro, as praças esportivas podem ser ocupadas em apenas 30% de sua capacidade. Anteriormente, os jogos estavam podendo receber até 80% do público. A medida está sendo adotada por conta do aumento de casos de Covid-19 e Influenza no Ceará.

No atual momento, ocorrem no Estado partidas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Participam do certame regional Ceará, Fortaleza e Floresta. No Estadual, a primeira fase é disputada por Atlético-CE, Caucaia, Crato, Ferroviário, Icasa, Iguatu, Maracanã e Pacajus.

