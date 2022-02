Feriado de Carnaval é mantido nas escolas particulares do Ceará

Em circular, o presidente do Sinepe, Airton de Almeida Oliveira, disse que o atual cenário da pandemia é diferente do ano passado e permite a manutenção dos dias de folga

Os dias de folga no período de Carnaval deste ano devem ser mantidos nas escolas particulares do Ceará, de acordo com circular divulgada pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE). A decisão, tomada nesta terça-feira, 8, diz que o recesso entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março obedece às Convenções Coletivas de Trabalho.

O professor Airton de Almeida Oliveira, presidente do Sinepe, ponderou que a suspensão do feriado de 2021 aconteceu em razão da realidade sanitária à época. Ele analisou, contudo, que o atual cenário é distinto e permite a manutenção dos dias de folga no período de Carnaval. “A alteração ocorrida em 2021 foi acordada com certa antecedência e após alinhamento entre Governo do Estado e Sinepe/CE”, explica o presidente em nota.

O gestor aponta que, devido à alteração, o setor precisou lidar com problemas de ajustes no calendário escolar e o sindicato enfrentou insatisfações da comunidade escolar, já que o ano letivo é planejado anualmente e comunicado ainda no período letivo anterior. “Destacamos a importância de prosseguirmos com nossas atividades observando e respeitando as medidas sanitárias, contribuindo com ações educativas de prevenção e reforçando-as junto aos alunos e à comunidade escolar”, reforça Airton.

No dia 4 de fevereiro passado, o governador Camilo Santana (PT) anunciou novo decreto informando que não haverá ponto facultativo concedido por entidades e órgãos públicos durante o Carnaval e ainda recomendou que as instituições de ensino, comércio, serviços e indústria funcionem normalmente. Decreto recomendou, ainda, acerca da compensação, em data futura, dos dias trabalhados nesse período.







Carnaval de 2021

Apesar de ter decidido inicialmente pela manutenção dos dias de recesso do Carnaval em 2021, o Sinepe voltou atrás e decidiu suspender os dias de folga. Na ocasião, a entidade justificou que o cancelamento das aulas fazia parte da “missão cívica” para para evitar aglomerações e viagens entre as cidades do Ceará. Outros setores da economia também não tiveram folga nos dias do Carnaval, como o comércio e a administração pública.

No caso das escolas particulares, o feriado do Carnaval foi realocado para o segundo semestre do mesmo ano, entre os dias 6 e 10 de setembro. O remanejamento da data foi feito em acordo com o Sindicato dos Professores do Estado do Ceará (Sinpro-CE) e com o Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar do Estado do Ceará (SAAE-CE).



