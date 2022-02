Viatura atola e socorro acaba atolado também em praia no Ceará; veja vídeo

As viaturas da PM atolaram em um trecho da praia de Morro Branco, no estado do Ceará, onde há uma espécie de lama encoberta pela areia de praia. Assista ao vídeo

Hoje, 6, uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atolou na praia de Morro Branco, localizada no município de Beberibe, no Ceará. Durante o ocorrido, uma segunda viatura que chegou no apoio acabou também ficando na mesma situação. Veja vídeo:

O fato aconteceu em um trecho da praia onde havia ocorrido um deslizamento de terra no ano passado. Nesse sentido, a região ainda se encontra com uma espécie de lama encoberta pela areia de praia.

Sobre o assunto Fortaleza é a segunda cidade do Nordeste na preferência dos viajantes para o Carnaval

Manchas de óleo em praias no Ceará não têm relação com tsunami na Oceania

2º maior barco de pesca do mundo derrama 100 mil peixes mortos no mar; fotos

Praias próprias para banho: Fortaleza possui 10 trechos adequados na orla

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, após algumas tentativas e ajuda de moradores locais, ambas as viaturas saíram do atoleiro e continuaram com o patrulhamento.



Tags