2º maior barco de pesca do mundo derrama 100 mil peixes mortos no mar; fotos

O caso aconteceu na costa da França. A ONG Sea Shepherd France publicou imagens chocantes do 'tapete flutuante' de cerca de 100 mil peixes mortos no mar. Veja fotos

A Organização não governamental Sea Shepherd France publicou imagens do derramamento de cerca de 100 mil peixes mortos no mar em La Rochelle, na França. O caso aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, 3. A ONG, que publicou as imagens na conta do Twitter, é dedicada à defesa, conversação e proteção dos oceanos.

A embarcação FV Margiris é considerada a segunda maior de pesca do mundo. Conforme informações do portal O GLOBO, o registro do que parecia ser um "tapete flutuante" chocou as autoridades francesas, que investigam o caso.

FV Margiris derramou 100 mil peixes mortos no mar, na França (Foto: Reprodução/Twitter Sea Shepherd)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), que representa o dono da embarcação, diz que o caso foi acidental, consequência de uma ruptura na rede do navio. O grupo descreveu a situação como algo "muito raro". "De acordo com a lei da União Europeia, o acidente foi registrado no diário de bordo e relatado às autoridades do estado de bandeira do navio, a Lituânia”, informou a associação em comunicado.

FV Margiris derramou 100 mil peixes mortos no mar, na França (Foto: Reprodução/Twitter Sea Shepherd)



O caso ganhou repercussão após fotos compartilhadas nas redes sociais pela ONG Sea Shepherd, que atua na preservação da vida marinha. O grupo acusa a embarcação de despejo ilegal de pescado que não seria aproveitado. Os peixes foram identificados como Verdinhos, uma subespécie de bacalhau, muito utilizada para a produção em massa óleo e farinha.

Sobre o assunto Manchas de óleo em praias no Ceará não têm relação com tsunami na Oceania

EUA: Republicanos defendem invasão ao Capitólio

Bloco de Sadr boicotará a eleição presidencial no Iraque

EUA superam marca de 900 mil mortes por covid-19, em meio à Ômicron

Turquia: presidente Erdogan é diagnosticado com coronavírus

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags