Corpo do piloto de rally morto no Ceará é enterrado no ES neste domingo

Familiares e amigos fazem cortejo em enterro de piloto, na manhã deste domingo (30). Daniel Santos, de 36 anos, foi encontrado morto após desaparecer durante um rally no interior do Ceará

O corpo de Daniel Santos, de 36 anos, foi enterrado na manhã deste domingo (30) na cidade de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, sua terra natal.

A despedida contou com a participação de vários amigos e familiares que fizeram um cortejo na chegada do corpo do piloto ao cemitério da cidade.

Empresário do ramo de motos, Daniel tinha lojas em Nova Venécia e São Mateus, onde nasceu e morava atualmente. Faixas de luto foram colocadas nos estabelecimentos.

Daniel participava do tradicional rally Cerapió, em uma etapa que cruzava a cidade cearense de Viçosa. Ele desapareceu no dia 26 de janeiro e seu corpo foi encontrado no dia 27 à noite, em uma área de trilha.

Daniel, de 36 anos, era natural de Nova Venécia, no Espírito Santo. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira, quando não chegou ao lugar de encontro do fim do percurso realizado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizaram buscas e acharam o piloto morto na localidade de Fazenda Velha.

O piloto estava deitado e não havia sinais de violência no corpo, nem de acidente ou de possíveis crimes. A moto estava em pé, com o capacete ao lado. A causa da morte está sendo apurada.

O laudo que informará a causa da morte do piloto deve estar pronto em dez dias e em seguida será encaminhado à Polícia para ser anexado à investigação do caso.

Alessandro Bonomo, amigo de Daniel, disse que o motocross era a grande paixão dele. "Era o esporte que era a paixão da vida dele. Era um camarada de coração gigante. Era uma pessoa que se importava com a gente e com o próximo. Abria mão às vezes dele mesmo para poder ajudar o próximo", disse.

No Cerapió, os participantes fazem o percurso entre os estados do Ceará e Piauí. A prova é uma das mais tradicionais da modalidade no País e este ano completou sua 35ª edição.



