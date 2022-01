Litoral cearense será ponto de largada do Rally Cerapió 2022

Com início no domingo, 23, edição de 35 anos do tradicional evento off-road terá cerca de 480 competidores e conta com três municípios cearenses no roteiro

Um dos principais destinos para turistas no Brasil, o litoral cearense terá mais uma atração neste final de semana. A região fará parte do percurso da edição histórica de 35 anos do Rally Cerapió/Piocerá, tradicional evento off-road do país, com aproximadamente 480 competidores de mais de 24 estados e do Distrito Federal. A largada será no próximo domingo, 23, na Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE).

Para celebração dos 35 anos do evento, a organização preparou uma edição pela Rota das Emoções, com a inclusão de três estados no roteiro: Ceará, Pauí e Maranhão. Além da Praia do Combuco, o rali irá passar pelos municípios de Jijoca de Jericoacoara (CE), Ubajara (CE), Luís Correia (PI), Parnaíba (PI) e Barreirinhas (MA), local de encerramento.

Estamos otimistas e felizes por sediar a largada dessa edição histórica do Cerapió. O evento será o primeiro do nosso calendário festivo. Além da experiência única que vamos proporcionar aos competidores, temos como ponto positivo a movimentação turística do litoral, seguindo sempre os protocolos sanitários”, destaca Yrwana Albuquerque, secretária de turismo e cultura de Caucaia, parceira do evento.

Com quatro dias de disputas, a atração terá um percurso de mais de 300 quilômetros para as bicicletas e cerca de mil quilômetros para os veículos motorizados, incluindo a expedição para aqueles que querem apenas aproveitar o percurso, sem caráter esportivo.

Esta edição do Cerapió também terá uma ação social para arrecadação de alimentos e, em parceria com a Óptica Jockey, vai levar atendimento oftalmológico e doação de óculos de grau para moradores de localidades que estão na rota do rali.

