Corpo de piloto que desapareceu durante Rally Cerapió é encontrado em Viçosa

O corpo de Daniel Santos, piloto de moto que desapareceu durante o Rally Cerapió, foi encontrado na noite dessa quinta-feira, 27. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem foi encontrado já em óbito no município de Viçosa, a 347 km de Fortaleza. Daniel estava desaparecido desde a tarde de hoje, quando desapareceu no trajeto entre Ceará e Piauí.

O corpo foi localizado na localidade de Brejinho. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Canil da Polícia estiveram no local. O piloto era o 117º participante do evento. Durante a competição, Daniel deveria acionar o GPS, mas o procedimento não foi acatado pelo piloto.

Desde a tarde dessa quinta-feira, equipes realizavam buscas na região de mata de Viçosa do Ceará. Entre os pontos investigados pelas equipes, estavam as localidades de Buíra, Juá dos Vieras e Padre Vieira. Os agentes de salvamento também fizeram investigações nos trechos do estado do Piauí que eram contemplados pela competição.

