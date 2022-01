Laudo que explicará morte de piloto de rally será encaminhado à Polícia em 10 dias

O laudo cadavérico que informará a causa da morte do piloto de motocicleta Daniel Santos, encontrado morto na noite de quinta-feira, 27, no município de Granja, a 262 quilômetros de Fortaleza, deve estar pronto em dez dias e em seguida será encaminhado à Policia para ser anexado à investigação do caso. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O corpo do empresário foi encaminhado para a Perícia Forense da Região Norte, em Sobral, onde passou por exames, nesta sexta-feira, 28.

Daniel, de 36 anos, era natural de Nova Venecia, no Espírito Santo, e participava do Rally Cerapió. Ele estava desaparecido deste a última quarta-feira, 26, quando não chegou ao lugar de encontro do fim do percurso realizado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizaram buscas e acharam o piloto morto na localidade de Fazenda Velha. O piloto teria sido achado deitado ao lado da moto, sem capacete, sem colete e sem ferimentos aparentes.

No rally, os participantes fazem o percurso entre os estados do Ceará e Piauí. A prova é uma das mais tradicionais da modalidade no País e este ano completou sua 35ª edição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bombeiros buscam piloto de moto que desapareceu durante o Rally Cerapió

Corpo de piloto que desapareceu durante Rally Cerapió é encontrado em Viçosa

Após morte de piloto, Rally Cerapió cancela última etapa do evento e premiação

Segundo a SSPDS, um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral e foi transferido para a Delegacia Municipal de Granja que apura o caso.

"Os familiares da vítima compareceram ao núcleo da Pefoce para a realização dos trâmites legais. Após a realização de todos os exames necessários, o laudo cadavérico será encaminhado para a investigação do caso no prazo de 10 dias. Somente após a conclusão do documento a causa da morte será confirmada", informou a Secretaria.

Tags