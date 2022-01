Após morte de piloto, Rally Cerapió cancela última etapa do evento e premiação

Daniel Santos foi encontrado morto nesta quinta-feira, 27, em uma trilha do distrito de Ubatuba, na cidade de Granja, Ceará, divisa com Piauí. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira, 26, quando não retornou ao local de chegada no terceiro dia de provas. A última etapa do Rally Cerapió, que seria realizada entre Parnaíba (PI) e Barreirinhas (MA), foi cancelada, assim como a cerimônia de premiação. A equipe se solidarizou com familiares e amigos do piloto.



Daniel era empresário, tinha 36 anos e morava em Nova Venécia, Espírito Santo. Ele foi encontrado deitado, com causas da morte ainda não identificadas. Não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes. A moto estava em pé com o capacete ao lado.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizavam buscas pelo piloto com uso de cães e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer) também dava apoio nas ações.



