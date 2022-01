Grupo de Apoio às Vítimas de Violência realiza mais de 13 mil atendimentos em 2021

O Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (Gavv) realizou 13.280 atendimentos em todo o Ceará durante o ano de 2021. As equipes são especializadas em promover um trabalho de enfrentamento à violência voltado diretamente para o público vulnerável, como mulheres, idosos e crianças. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), no ano passado, o Gavv ainda registrou 10.894 atendimentos em Fortaleza, com uma média mensal de 907.

O grupo, que teve início em 2016, faz parte do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). As ações são voltadas para o desenvolvimento de estratégias humanizadas para a população que necessita de uma atenção especial das Forças de Segurança. Uma das principais frentes do grupo é a Ronda Maria da Penha, que realiza o acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medida protetiva.

"O serviço desenvolve trabalhos focados em pessoas vulneráveis, como mulheres vítimas de violência doméstica, idosos, crianças e outros grupos. Ele promove ainda a segurança individualizada, a partir da realidade da pessoa atendida, dando uma solução definida de cada caso”, explica o major Messias Mendes, comandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada.

Conforme explica a SSPDS, a unidade toma conhecimento dos casos a partir de demandas encaminhadas pelo Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada da Polícia Militar, após receber o Boletim de Ocorrência (BO) registrado em qualquer delegacia da Polícia Civil do Estado.

Violência contra idosos

Por se tratar de um grupo vulnerável, o Gavv mantém um trabalho voltado diretamente para público idoso. É o que explica Messias Mendes: “Em caso de denúncias, eles passam a receber visitas contínuas dos policiais até que o problema venha a ser solucionado com a devida orientação aos agressores e também com a responsabilização destes quando for necessário. Já quando há flagrante de maus-tratos, conduzimos o caso para a delegacia especializada”, frisa.

Violência contra a mulher

A unidade também realiza a Ronda Maria da Penha, que realiza o acompanhamento especializado de vítimas de violência doméstica. Em alguns casos, há também o monitoramento do agressor, visando evitar que a violência volte a acontecer. O Gavv realiza também a intermediação entre o suspeito das agressões e serviços de atenção psicossocial.

O Gavv acompanha imediatamente o caso de mulheres que buscam a polícia nas Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), para denunciar um crime no contexto da violência doméstica. As vítimas também podem solicitar, além da medida protetiva, o acompanhamento da equipe especializada. Assim, são realizadas visitas no intuito de acompanhar a rotina da mulher vítima de violência.

A iniciativa de prevenção e proteção atende vítimas residentes em Fortaleza, Maracanaú, Sobral, Iguatu, Itapipoca e Juazeiro do Norte. Em breve, mais dez cidades receberão o serviço da PM: Barbalha, Caucaia, Canindé, Crateús, Morada Nova, Pacatuba, Quixadá, Russas, Tianguá e Tauá.

Serviço

O Grupo de Apoio às Vítimas de Violência mantém um telefone de plantão para casos de denúncias. Em Fortaleza e na Região Metropolitana existe o Plantão Gavv, que conta com número (85) 98902-3372, que também é WhatsApp. Para situações em flagrante, a população deve entrar em contato no 190 da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



