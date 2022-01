Homem é preso suspeito de cárcere privado, tortura e ameaças de morte

As duas vítimas pediram socorro no momento que passava uma viatura. O homem também é suspeito de roubar uma igreja católica e atear fogo em um ônibus de banda de forró

Sebastião Andrade dos Reis Filho, de 37 anos, foi preso depois que duas vitimas pediram socorro a uma viatura da Polícia Militar. Elas o denunciaram por cárcere privado, ameaça de morte, violência doméstica. O homem manteve as duas presas e disse que mataria uma das mulheres para a outra ficasse quieta. O caso ocorreu em Ibaretama, no Ceará.

A Polícia Militar foi até o local para uma ocorrência de moto abandonada e verificaram que o veículo não possuía queixa de furto ou roubo, no entanto, três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, que estavam em outra moto, se aproximaram. O homem falou que a moto era dele.

Sebastião foi preso por cárcere de duas mulheres, mas também foi detido por incendiar o ônibus de uma banda de forró e roubar uma igreja católica (Foto: Via WhatsApp O POVO )



Nesse momento, uma das mulheres saltou da moto e pediu socorro aos policiais. Ela disse que Sebastião a mataria. As vítimas afirmaram que eram mantidas em cárcere privado. Eram torturadas e abusadas.

As duas viviam em cárcere com o suspeito, que também é suspeito de roubar uma igreja católica e incendiar um ônibus de banda de forró. "Durante buscas na residência, foi apreendida uma arma de fogo calibre .22, crack, cocaína e maconha. O suspeito, o material apreendido e as vítimas foram apresentados na Delegacia de Quixadá onde foi aberto inquérito policial contra Sebastião por tortura, cárcere privado, violência contra a mulher, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo", informou a Polícia Militar do Ceará.

Sebastião Andrade já tem antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, receptação, furto e organização criminosa.

